اخبار دوليه – خامنئي: الأعداء يثيرون اضطرابات في إيران لإسقاط الجمهورية الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني،‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬من‭ ‬وصفهم‭ ‬بـ «الأعداء‮» ‬‭ ‬بإثارة‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسقاط‭ ‬السلطة‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬يعتمد‭ ‬أهم‭ ‬أمل‭ ‬للأعداء‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬لبلادنا‭ ‬على‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭.. ‬الأعداء‭ ‬يحاولون‭ ‬تأليب‭ ‬الناس‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبر‭ ‬الحرب‭ ‬النفسية‭ ‬وأنشطة‭ ‬الإنترنت‭ ‬والفضاء‭ ‬السيبراني‭ ‬وبالمال‭ ‬وبالمرتزقة‭.. ‬لكن‭ ‬حسابات‭ ‬الأعداء‭ ‬خاطئة‭ ‬مثل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حساباتهم‭ ‬السابقة‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬خامنئي،‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ33‭ ‬لرحيل‭ ‬سلفه‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تبني‭ ‬حساباتها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬‮«‬المشورة‭ ‬من‭ ‬مستشارين‭ ‬إيرانيين‭ ‬خونة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬خامنئي‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬سرقت‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬اليونانية‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬بالسرقة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لمصادرة‭ ‬سلطات‭ ‬أثينا‭ ‬لسفينة‭ ‬روسية‭ ‬تحمل‭ ‬نفطاً‭ ‬إيرانياً‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ولاحتجاز‭ ‬إيران‭ ‬سفينتين‭ ‬يونانيتين‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭.‬