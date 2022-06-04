اليمن: سقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين عناصر الحوثيين في تعز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أفادت مصادر محلية يمنية بسقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين عناصر تابعة للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز.
وأوضحت المصادر – وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم السبت – أن اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر حوثية تم استقدامها بدلا عن العناصر الحوثية من أبناء منطقة الهشمة شمال مدينة تعز.. مضيفة أن أسباب الاشتباكات تعود إلى رفض المتحوثين من أبناء تعز المتواجدين حاليا بتلال الزانخ والقارع والتباب المحيطة بموقع الدفاع الجوي شمال غرب تعز تبديلهم بعناصر حوثية من محافظة حجة.. مشيرين إلى أنه أعقب الاشتباكات انفجاران قويان هزا المنطقة مرجحة استخدام سلاح ثقيل مدافع أو دبابات في هذه الاشتباكات.
في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن “اشتباكات عنيفة حدثت في نفس التوقيت في شارع الستين شمال تعز الواقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية”، موضحا أن طرفي الاشتباكات الحوثية من منطقة المخلاف شمال تعز وحوثيين من مناطق أخرى يتواجدون في شارع الستين شمال مدينة تعز.. ولم تشر المصادر إلى عدد الضحايا الذين سقطوا في هذه الاشتباكات والذين تقوم المليشيات غالبا بالتكتم عليهم في مثل هذه الأحداث.. وتأتي هذه الاشتباكات ضمن مسلسل الصراعات البينية في أوساط المليشيات الحوثية الانقلابية.
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