أمطار رعدية ..تنبيه من الأرصاد لسكان هذه المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات صبيا ـ وابو عريش ، وصامطة ، وأحد المسارحة، والطوال، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق الساحلية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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