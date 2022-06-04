أمطار رعدية ..تنبيه من الأرصاد لسكان هذه المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات صبيا ـ وابو عريش ، وصامطة ، وأحد المسارحة، والطوال، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.