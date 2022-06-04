وصول أول رحلة حج للمدينة المنورة قادمة من جمهورية إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
وصلت اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من جمهورية إندونيسيا، على متنها 358 حاجًا وحاجة.
وكان في استقبال ضيوف الرحمن في المطار وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات.
وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم.
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