اخبار الخليج – انشاء متحف تثقيفي لتراث البحرين في مدرسة ثانوية بكازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على دعوة من وزارة التربية والتعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان شارك الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة مدرسة البحرين بمدينة نورسلطان بكازاخستان وبهذه المناسبة افتتح الدكتور مصطفى السيد متحف تراثي يعكس تراث وحضارة مملكة البحرين والذي تم إنشاؤه تقديراً للعلاقات الأخوية المتميزة بين القادتين والبلدين الصديقين.
كما تم خلال الزيارة تدشين النسخة الكازاخستانية لكتاب الدكتور مصطفى السيد «مبادئ العمل الإنساني.. العمل الخيري والإنساني نحو أفق جديد» الذي قامت وزارة التربية والتعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان بترجمته الى اللغة الكازاخستاية لتعميمه على المدارس في كازاخستان نظراً لما يحتويه من أهداف تربوية نبيلة تنشر مبادئ الخير و السلام .
من جانبه نقل الدكتور مصطفى السيد تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى القيادة والشعب الكازاخستاني مشيداً بجهود جلالته في توطيد وتنمية العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية كازتاخستان بما يخدم المصالح المشتركة ويعود على البلدين والشعبين بمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار، مثمناً جهود الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء في تعزيز أواصر الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان، والدعم الذي تحظى به المؤسسة في تنفيذ مشاريعها بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
معرباً عن اعتزازه و تقديره بافتتاح المتحف العلمي في كازاخستان و المشاركة في افتتاح المتحف الذي سمي متحف البحرين في مدرسة نور سلطان الثانوية والذي يعرض تاريخ مملكة البحرين وحضارتها الممتدّة عبر أكثر من 6 آلاف سنة ابتداء من حضارة دلمون، مروراً بحضارة تايلوس والحضارة الإسلامية، وصولاً إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي أصبحت البحرين خلاله واحة الأمن والأمان وبلد المعطاء و التعايش بين كافة الأديان و نشر مبادئ السلام والمحبة مع الجميع والاحترام المتبادل، إضافة إلى عرض نماذج من صور لبعض العادات والتّقاليد، والمهن والحرف التقليديّة التي اشتهرت بها مملكة البحرين.
مؤكداً على تشرفه بتدشين النسخة الكازاخستانية لكتابه «مبادئ العمل الإنساني.. العمل الخيري والإنساني نحو أفق جديد» والذي يهدف إلى نشر ثقافة الخير والتطوع بين الشباب وإبعادهم عن التطرف والإرهاب عن طريق ملء عقولهم بأفكار إنسانية إيجابية وقلوبهم بالرحمة والإنسانية، لتجنب العنف والحروب والنزاعات والكراهية و نشر المحبة و السلام بين الشعوب.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - جلالة الملك المعظم يهنئ ملكة الدنمارك بذكرى العيد الوطني
- اخبار الخليج - وزير الإسكان يناقش مستجدات تطوير المنظومة الإدارية والخدمية بالوزارة
- اخبار الخليج - بريد البحرين يعلن عن إصدار طوابع تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على إنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
- بعد 10 ساعات من البحث.. العثور على مفقود العكيشية متوفياً
- البيئة: غرامة حفر بئر بدون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – انشاء متحف تثقيفي لتراث البحرين في مدرسة ثانوية بكازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.