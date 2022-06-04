اخبار الخليج – انشاء متحف تثقيفي لتراث البحرين في مدرسة ثانوية بكازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والعلوم‭ ‬بجمهورية‭ ‬كازاخستان‭ ‬شارك‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تخرج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬نورسلطان‭ ‬بكازاخستان‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬متحف‭ ‬تراثي‭ ‬يعكس‭ ‬تراث‭ ‬وحضارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬تقديراً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬القادتين‭ ‬والبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تدشين‭ ‬النسخة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬لكتاب‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭.. ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬نحو‭ ‬أفق‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والعلوم‭ ‬بجمهورية‭ ‬كازاخستان‭ ‬بترجمته‭ ‬الى‭ ‬اللغة‭ ‬الكازاخستاية‭ ‬لتعميمه‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬تربوية‭ ‬نبيلة‭ ‬تنشر‭ ‬مبادئ‭ ‬الخير‭ ‬و‭ ‬السلام‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬نقل‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كازتاخستان‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كازاخستان،‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬و‭ ‬تقديره‭ ‬بافتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬و‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬سمي‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬الثانوية‭ ‬والذي‭ ‬يعرض‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحضارتها‭ ‬الممتدّة‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬سنة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬حضارة‭ ‬دلمون،‭ ‬مروراً‭ ‬بحضارة‭ ‬تايلوس‭ ‬والحضارة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬خلاله‭ ‬واحة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وبلد‭ ‬المعطاء‭ ‬و‭ ‬التعايش‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الأديان‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬لبعض‭ ‬العادات‭ ‬والتّقاليد،‭ ‬والمهن‭ ‬والحرف‭ ‬التقليديّة‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

مؤكداً‭ ‬على‭ ‬تشرفه‭ ‬بتدشين‭ ‬النسخة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬لكتابه‭ ‬‮«‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭.. ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬نحو‭ ‬أفق‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الخير‭ ‬والتطوع‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وإبعادهم‭ ‬عن‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ملء‭ ‬عقولهم‭ ‬بأفكار‭ ‬إنسانية‭ ‬إيجابية‭ ‬وقلوبهم‭ ‬بالرحمة‭ ‬والإنسانية،‭ ‬لتجنب‭ ‬العنف‭ ‬والحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬والكراهية‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬المحبة‭ ‬و‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬