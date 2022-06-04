اخبار الخليج – وزير الإسكان يناقش مستجدات تطوير المنظومة الإدارية والخدمية بالوزارة

محمد بن مسعود - الدمام - عقد‭ ‬المهندس‭ ‬باسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬موسع‭ ‬بحضور‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسياسات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الحيدان،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسئولي‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الإدارية‭ ‬والخدمية‭ ‬بالوزارة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬باسم‭ ‬الحمر‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬محاور‭ ‬برنامج‭ ‬التطوير‭ ‬الخدمي‭ ‬والإداري‭ ‬بالوزارة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لجميع‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام،‭ ‬موجهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعايير‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتقييم‭ ‬المراكز‭ ‬الخدمية‭ ‬الحكومية،‭ ‬واعتمادها‭ ‬كمنهجية‭ ‬عمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التطوير‭ ‬الإداري‭ ‬والخدمي‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬بمضامين‭ ‬جائزة‭ ‬تقييم‭ ‬المراكز‭ ‬الخدمية‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬لاسيما‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬الطموحة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬التحفيز‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬والعطاء،‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬التحسين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أركان‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬مهنئاً‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الفائزة‭ ‬بالدروع‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬لتلك‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬استعرض‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬مستجدات‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬الداخلية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬أثنى‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬المكلف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الالكتروني،‭ ‬والتي‭ ‬اكتملت‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬محاورها‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وحث‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬التحسين‭ ‬والتطوير،‭ ‬لمواكبة‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستقوم‭ ‬بإطلاق‭ ‬نسخة‭ ‬مطورة‭ ‬لبدالة‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالوزارة‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬التجريبية،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬التفاعلي‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬التطوير‭ ‬الخدمي‭ ‬والإداري‭ ‬بالوزارة‭.‬

وثمن‭ ‬الوزير‭ ‬حرص‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬ثقافة‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وإنجاح‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬بمنظومة‭ ‬الوزارة‭.‬