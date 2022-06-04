اخبار الخليج – وزير الإسكان يناقش مستجدات تطوير المنظومة الإدارية والخدمية بالوزارة

محمد بن مسعود - الدمام - عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل موسع بحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د. خالد عبد الرحمن الحيدان، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام، مع عدد من مسئولي وزارة الإسكان، وذلك لمناقشة مستجدات برنامج تطوير المنظومة الإدارية والخدمية بالوزارة.
وخلال الاجتماع أكد المهندس باسم الحمر على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ محاور برنامج التطوير الخدمي والإداري بالوزارة، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة الإنتاجية لجميع الإدارات والأقسام، موجهاً إلى ضرورة تنفيذ المعايير الحكومية الخاصة بتقييم المراكز الخدمية الحكومية، واعتمادها كمنهجية عمل لتحقيق أهداف برنامج التطوير الإداري والخدمي.
وأشاد وزير الإسكان بمضامين جائزة تقييم المراكز الخدمية الحكومية، والتي تأتي في إطار مبادرات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي، لاسيما لدى الجهات الخدمية، منوهاً إلى أن مثل تلك المبادرات الطموحة تساهم في التحفيز على بذل الجهد والعطاء، وإيجاد فرص التحسين في مختلف أركان التواصل مع المواطنين، مهنئاً جميع الجهات الفائزة بالدروع الذهبية والفضية لتلك المبادرة الرائدة.
من جهة أخرى استعرض وزير الإسكان مستجدات تطوير المنظومة الالكترونية لجميع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، والخدمات الإدارية الداخلية بالوزارة، حيث أثنى الوزير على جهود أعضاء الفريق المكلف بتنفيذ خطة التحول الالكتروني، والتي اكتملت نسب الإنجاز في غالبية محاورها بنسبة 100%، منوهاً إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية بالوزارة، وحث على المزيد من مبادرات التحسين والتطوير، لمواكبة رؤية الحكومة الموقرة فيما يتعلق بخطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير التواصل مع المواطنين، حيث أفاد الفريق الفني بأن الوزارة ستقوم بإطلاق نسخة مطورة لبدالة الاتصالات بالوزارة بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية، مما يساعد على توفير مزيد من الاتصال التفاعلي مع المواطنين، وذلك كجزء من منظومة التطوير الخدمي والإداري بالوزارة.
وثمن الوزير حرص منتسبي وزارة الإسكان على تقديم الأفكار المبتكرة، والتي تمثل ثقافة جديدة تسهم بلا شك في تطوير بيئة العمل، وإنجاح المبادرات التطويرية بمنظومة الوزارة.
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