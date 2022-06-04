اخبار الخليج – بريد البحرين يعلن عن إصدار طوابع تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على إنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن اصدار مجموعة من 8 طوابع تذكارية ومغلفا لإصدار اليوم الأول، متوفرة لدى مكتب خدمات هواة الطوابع بمتحف البريد بمنطقة باب البحرين، و سائر الفروع البريدية.
ويأتي هذا الإصدار احتفاء بذكرى تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية منذ سنة 2001م، بأمر ملكي سامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي عام 2007م صدر أمر ملكي ثانٍ من لدن جلالة الملك المعظم بإعادة تنظيم هيكل المؤسسة ليكون جلالته الرئيس الفخري لها وتعيين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيساً لمجلس الأمناء.
يشار الى ان المؤسسة ذات رؤية عالمية في العمل الخيري والإنساني ورائدة له، ورسالتها أنها ومن خلال الرعاية الملكية الكريمة والأداء المتميز، تسعى للقيام بأعمال الخير والبر والإحسان والنهوض بالدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، الذي بدوره يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع ككل والمساهمة في تنمية روح التضامن المجتمعي، للارتقاء بالعمل الإنساني وتقديم شتى أشكال الدعم للفئات المحتاجة في المملكة.
واحتفالاً بهذه المناسبة اصدر بريد البحرين مجموعة من طوابع تذكارية، وتتوافر بفئة 500 فلساً ومغلفا إصدار اليوم الأول بثمانية طوابع مختومة بختم تذكاري بسعر 5 دنانير ومتوفرة لدى جميع فروع بريد البحرين.
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