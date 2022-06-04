اخبار الخليج – بريد البحرين يعلن عن إصدار طوابع تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاماً على إنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬اصدار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬طوابع‭ ‬تذكارية‭ ‬ومغلفا‭ ‬لإصدار‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬متوفرة‭ ‬لدى‭ ‬مكتب‭ ‬خدمات‭ ‬هواة‭ ‬الطوابع‭ ‬بمتحف‭ ‬البريد‭ ‬بمنطقة‭ ‬باب‭ ‬البحرين،‭ ‬و‭ ‬سائر‭ ‬الفروع‭ ‬البريدية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬احتفاء‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2001م،‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي‭ ‬سامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2007م‭ ‬صدر‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬ثانٍ‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬هيكل‭ ‬المؤسسة‭ ‬ليكون‭ ‬جلالته‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لها‭ ‬وتعيين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭.‬

يشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المؤسسة‭ ‬ذات‭ ‬رؤية‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬ورائدة‭ ‬له،‭ ‬ورسالتها‭ ‬أنها‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬والأداء‭ ‬المتميز،‭ ‬تسعى‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬الخير‭ ‬والبر‭ ‬والإحسان‭ ‬والنهوض‭ ‬بالدور‭ ‬الإنساني‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬روح‭ ‬التضامن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬وتقديم‭ ‬شتى‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬للفئات‭ ‬المحتاجة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

واحتفالاً‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬اصدر‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬طوابع‭ ‬تذكارية،‭ ‬وتتوافر‭ ‬بفئة‭ ‬500‭ ‬فلساً‭ ‬ومغلفا‭ ‬إصدار‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بثمانية‭ ‬طوابع‭ ‬مختومة‭ ‬بختم‭ ‬تذكاري‭ ‬بسعر‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬ومتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬فروع‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭.‬