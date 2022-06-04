بعد 10 ساعات من البحث.. العثور على مفقود العكيشية متوفياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، ، العثور على مفقود العكيشية (التابعة لمكة المكرمة) من قِبل أعضاء الفريق بعد 10 ساعات من البحث متوفي، ورفيقه في حالة إعياء شديدة .

وكان فريق إنجاد أعلن في وقت سابق تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من العكيشية يستقل مركبة من نوع: أنوفا، رمادية اللون.

وأوضح فريق إنجاد بعد العثور مفقود العكيشية أن المفقود يوجد معه مرافق، وعند العثور على المركبة من قبل فريق البحث تبين أن المفقود متوفى -رحمه الله- ومرافقه في حالة إعياء، ومباشرةً تم تقديم اللازم وطلب الإسعاف.