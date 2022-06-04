البيئة: غرامة حفر بئر بدون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن غرامة حفر بئر بدون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال.

وأشارت الوزارة أن عقوبة الحفر في الدرع العربي المنصوص عليها في لائحة المخالفات والعقوبات تبدأ من 5 إلى 25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في وقت سابق.