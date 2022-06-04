محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن غرامة حفر بئر بدون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال.
وأشارت الوزارة أن عقوبة الحفر في الدرع العربي المنصوص عليها في لائحة المخالفات والعقوبات تبدأ من 5 إلى 25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.
وفي وقت سابق، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة: غرامة حفر بئر بدون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.