شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل " الحج والعمرة "تطرح شروط تسجيل الحجاج من داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الحج والعمرة الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لموسم حجّ 1443هـ. واوضحت الوزارة ملحوظات مهمة أثناء التسجيل، انه كلما زاد عـدد الأفراد المسجلين في الطلب الواحـد قلت نسبة واحتمالية التأهل في القرعة. واشارت الوزارة الى ان الباقـة الاختياريـة هي الباقـة التي يتم اختيارها في حال انتهاء مقاعد البـاقـات المفضلة وفق السعر الذي اختاره الراغب بالحج أثناء التسجيل. وتابعت الوزارة انه في حال سجل مجموعة أفراد في طلب واحد، فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد وإذا لم يستوف أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله. بينما في حال لم يستكمل أي من المسجلين البيانات المطلوبة فسيتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل. واشارت الى انه شـرط من لم يسبق له الحج يتم التحقق منه حسب بيانات مركز معلومات الحج والعمرة. وعن آلية القرعة العشوائية والسداد، أفادت الوزارة ان توجد قرعـة إلكترونية يتـم من خلالها اختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الاشتراطات بدون أولوية أو معايير وتفضيلات محددة سواء في الجنس أو الجنسية. تتم القـرعة الإلكترونية عشوائيا بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل، ويتم إشعـار المرشحين من القرعة برسائل نصية "SMS" لمراجعة الطلب وسداد الفاتورة. موضحة ان الدفع يتم عن طريق نظام سداد برمز 161 - وزارة الحج والعمرة،ويجب أن يتـم سـداد الفاتورة خلال 48 ساعة عمل ولا تحسب أيـام العـطل والإجـازات ضمـن المـهـلة المتاحة للسـداد. وفي حال لم يتم السداد خلال المهلة المحددة يتم إلغاء الحجز.