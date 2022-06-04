شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تستقبل طلبات تصاريح إفطار الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية في استقبال طلبات إصدار تصاريح إفطار الصائمين ليومي الإثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر.

وبينت سعادة الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية النسائية الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري أنه سيتم استلام الطلبات إلكترونيًا وفق الشروط والضوابط المحددة المنصوص عليها بالتصريح، مع الإلتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع وضرورة التأكد من أن ما تحتويه السفر ضمن الأطعمة المسموحة وذلك لضمان سلامة قاصدات بيت الله الحرام .