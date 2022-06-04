” العدل”: مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 116 ألف عملية خلال شهر مايو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى أكثر من 116 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال شهر مايو لهذا العام 2022.
وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد؛ تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية، والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
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