وكيل «الحج»: الاستعدادات لاستقبال الحجاج كانت مبكرة.. وهذا ما يميز الموسم الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف وكيل وزارة الحج، لقناة الإخبارية، إنه تم وصول أولى طلائع الحجاج وهم من جمهورية إندونيسيا، وسوف تتتابع رحلات الحجاج القادمة للمملكة خلال الأيام القادمة من ماليزيا والهند.

وأوضح أن الاستعدادات لاستقبال الحجاج كانت مبكرة، حيث تم للتو الانتهاء من موسم العمرة، الذي تم فيه استقبال الملايين من المعتمرين والزوار، وتم تقديم الخدمات لهم بجودة وإتقان.

وأشار وكيل وزارة الحج، إلى أن ما يميز موسم الحج لهذا العام، هو تسهيل كبير لتقنيات والأنظمة الرقمية، لخدمة ضيوف الرحمن.

كان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل اليوم السبت، أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين. أخبار قد تهمك