اخبار دوليه – الصين‭ ‬تطلق‭ ‬مهمة‭ ‬مأهولة‭ ‬جديدة‭ ‬غدا‭ ‬لبناء‭ ‬محطتها‭ ‬الفضائية

محمد بن مسعود - الدمام - تطلق‭ ‬الصين‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬ثلاثة‭ ‬رواد‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمحطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‭ ‬غير‭ ‬المكتملة،‭ ‬حيث‭ ‬سيعملون‭ ‬ويعيشون‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬بناء‭ ‬المحطة‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المأهول‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬الصاروخ‭ ‬لونج‭ ‬مارش‭-‬2‭ ‬إف‭ ‬حاملا‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭ ‬شنتشو‭-‬14‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬جيوتشيوان‭ ‬لإطلاق‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬قانسو‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬44‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬0244‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وستكون‭ ‬شنتشو‭-‬14‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أربع‭ ‬مهمات‭ ‬مأهولة،‭ ‬والسابعة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬11‭ ‬مهمة‭ ‬لازمة‭ ‬لاستكمال‭ ‬المحطة‭ ‬الفضائية‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وبدأت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المحطة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬وحدات‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬2021‭ ‬بإطلاق‭ ‬تيانخه،‭ ‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬وحدات‭ ‬المحطة‭ ‬الثلاث‭. ‬وبعد‭ ‬مهمة‭ ‬شنتشو‭-‬14،‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬الوحدتين‭ ‬المتبقيتين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬وأكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭.‬