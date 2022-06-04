اخبار دوليه – سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬اكتشافات‭ ‬نفطية‭ ‬جديدة‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬العاملة‭ ‬بالسلطنة،‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬أو‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العمانية‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعادن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الرمحي‭.‬

وأضاف‭ ‬الرمحي‭ ‬أن‭ ‬احتياطي‭ ‬السلطنة‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬يبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬5‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬برميل‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬احتياطي‭ ‬الغاز‭ ‬حوالي‭ ‬24‭ ‬تريليون‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرمحي‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مجال‭ ‬الاستكشافات‭ ‬حتى‭ ‬يبقى‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬والمكثفات‭ ‬النفطية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاليا،‭ ‬أو‭ ‬زيادته‭ ‬حسب‭ ‬وضع‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬