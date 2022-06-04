خطوات توثيق وإضافة عقد الإيجار الإلكتروني في حساب المواطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تفاعلت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استفسار عن كيفية إضافة عقد إيجار إلكتروني لحساب المستفيد في برنامج حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص، قد استفسر حول تجديد عقد الإيجار الإلكتروني قبل انتهائه وإضافته لبرنامج “حساب المواطن”.
وأوضحت إيجار أنه يمكن تجديد العقد من خلال دخول أطراف العقد المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري إلى شبكة “إيجار” إلى قائمة عرض جميع العقود، ثم يتم اختيار العقد المراد إعادة إبرامه، واختيار خيار “تجديد العقد”، ثم إرسال العقد للتوثيق.
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