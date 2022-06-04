اخبار الخليج – المؤيد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الامل ويؤكد أهمية دعم مشاريع الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الامل،‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الشبابية،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الصندوق‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬المشروعات‭ ‬الشبابية‭ ‬المتميزة‭ ‬والقابلة‭ ‬للنمو‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لها‭ ‬مشيدا‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬والصدى‭ ‬الواسع‭ ‬لتلك‭ ‬البرامج‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثيرا‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الشبابية‭.‬

بعدها‭ ‬شرع‭ ‬المجتمعون‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬النقاط‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬سيرفعه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬العمادي‭ ‬سكرتيرا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬ومراجعة‭ ‬الأهداف‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬وخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الصندوق‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬نتائج‭ ‬برنامج‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬تحققت،‭ ‬وخطة‭ ‬مشروع‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬جد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الصندوق‭ ‬تجاه‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لهم‭ ‬للنهوض‭ ‬بمشروعاتهم‭. ‬