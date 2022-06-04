اخبار الخليج – المؤيد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الامل ويؤكد أهمية دعم مشاريع الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة صندوق الامل، اجتماع مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، والذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بأعضاء مجلس إدارة صندوق الأمل مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأعضاء في سبيل الوصول الى تحقيق أهداف الصندوق الرامية لدعم المشروعات الشبابية المتميزة والقابلة للنمو وتوفير الدعم اللازم لها مشيدا بالنتائج الإيجابية التي حققتها مبادرات وبرامج صندوق الأمل والصدى الواسع لتلك البرامج والتي كان لها تأثيرا واضحا على الاستثمارات الشبابية.
بعدها شرع المجتمعون في مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال حيث تم مناقشة التقرير الذي سيرفعه مجلس الإدارة الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، كما تم الموافقة على تعيين السيدة فاطمة العمادي سكرتيرا لمجلس الإدارة، كما تم الاطلاع على نظام بيئة العمل في صندوق الأمل ومراجعة الأهداف علاوة على مشاريع الربع الأول، وخطط وبرامج الصندوق للعام الجاري.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج برنامج المواهب في الربع الأول من العام والأهداف التي تحققت، وخطة مشروع صندوق الأمل لهذا البرنامج. وفي نهاية الاجتماع أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد على أهمية مواصلة العمل بكل جد من أجل إنجاح المبادرات التي يقدمها الصندوق تجاه رواد الأعمال الشباب والعمل على تقديم الدعم والمساندة لهم للنهوض بمشروعاتهم.
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