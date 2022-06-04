اخبار دوليه – زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال قوته خمس درجات العديد من المناطق في دولة الكويت صباح اليوم (السبت)، بحسب ما ذكرت وزارة الإعلام الكويتية
وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بأنها سجلت زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد
وأعلنت قوة الإطفاء العام أنها لم تسجل أي أضرار جراء الهزة الأرضية، مضيفة أنه كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية
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