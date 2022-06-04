اخبار دوليه – زلزال بقوة 5 درجات يضرب الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬قوته‭ ‬خمس‭ ‬درجات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتية

وأفادت‭ ‬الشبكة‭ ‬الوطنية‭ ‬الكويتية‭ ‬لرصد‭ ‬الزلازل،‭ ‬بأنها‭ ‬سجلت‭ ‬زلزالاً‭ ‬بقوة‭ ‬5‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬الأحمدي،‭ ‬عند‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬04:28‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الكويت،‭ ‬وعلى‭ ‬عمق‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬بباطن‭ ‬الأرض،‭ ‬كما‭ ‬شعر‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد

وأعلنت‭ ‬قوة‭ ‬الإطفاء‭ ‬العام‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬جراء‭ ‬الهزة‭ ‬الأرضية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬فقط‭ ‬بلاغات‭ ‬للاستفسار‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬الهزة‭ ‬الأرضية