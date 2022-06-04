بنك البحرين الوطني يناقش النتائج المالية للمجموعة لفترة الربع الأول من العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف بنك البحرين الوطني (NBB) اجتماع المستثمرين الفصلي، وجرى خلاله استعراض إنجازات المجموعة لفترة الربع الأول من عام 2022. ويأتي ذلك في سياق التزام البنك بتعزيز العلاقات مع المستثمرين وتطوير شراكات طويلة المدى وقائمة على مبدأ الشفافية.
وشهد الاجتماع مناقشة النتائج المالية للمجموعة للربع الأول من العام الجاري، وتم كذلك تسليط الضوء على أحدث نجاحات البنك ومنجزاته الأخيرة فيما يتعلق بمبادرات وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال هذه الفترة.
وحضر متحدثون رئيسيون من بنك البحرين الوطني في الاجتماع، وهم السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد راسل بنت رئيس تنفيذي للشؤون المالية لدى المجموعة، والسيد عبدالرحيم عبدالحميد مساعد أول للمجموعة ومسؤول الاستدامة. وتولّى إدارة الاجتماع السيد هشام أبوالفتح رئيس الاتصالات المؤسسية لدى بنك البحرين الوطني.
وبعد العرض التفصيلي تمت الإجابة على أسئلة المستثمرين من قبل السيد ياسر الشريفي رئيس تنفيذي للاستراتيجية لدى المجموعة، والسيد عيسى مسيح رئيس تنفيذي لإدارة المخاطر للمجموعة، والسيد هشام الكردي رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية للمجموعة، والسيدة دانة بوحجي رئيس تنفيذي للموارد البشرية والاستدامة لدى المجموعة، والآنسة فاطمة الكوهجي المراقب المالي لدى بنك البحرين الوطني والسيد محمد الحايكي رئيس علاقات الزبائن والتأمين للمجموعة .
ويأتي اجتماع المستثمرين ضمن إطار جهود بنك البحرين الوطني لتعزيز الشفافية عبر جميع المنصات ومع كافة المساهمين. وقد قام البنك مؤخرًا بنشر مقطع فيديو يستعرض النتائج المالية للمجموعة والإنجازات الأخيرة لفترة الربع الأول من عام 2022. وبالإمكان مشاهدة هذا المقطع عبر قناة بنك البحرين الوطني على الإنستقرام و لينكد إن: @nbbonline
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