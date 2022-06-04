بنك البحرين الوطني يناقش النتائج المالية للمجموعة لفترة الربع الأول من العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬NBB‭) ‬اجتماع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الفصلي،‭ ‬وجرى‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬إنجازات‭ ‬المجموعة‭ ‬لفترة‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتطوير‭ ‬شراكات‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬وقائمة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وتم‭ ‬كذلك‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬نجاحات‭ ‬البنك‭ ‬ومنجزاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمبادرات‭ ‬وممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ESG‭) ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬

وحضر‭ ‬متحدثون‭ ‬رئيسيون‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وهم‭ ‬السيد‭ ‬جان‭ ‬كريستوف‭ ‬دوراند‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك،‭ ‬والسيد‭ ‬راسل‭ ‬بنت‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مساعد‭ ‬أول‭ ‬للمجموعة‭ ‬ومسؤول‭ ‬الاستدامة‭. ‬وتولّى‭ ‬إدارة‭ ‬الاجتماع‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬أبوالفتح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وبعد‭ ‬العرض‭ ‬التفصيلي‭ ‬تمت‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة،‭ ‬والسيد‭ ‬عيسى‭ ‬مسيح‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والسيد‭ ‬هشام‭ ‬الكردي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬والسيدة‭ ‬دانة‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والاستدامة‭ ‬لدى‭ ‬المجموعة،‭ ‬والآنسة‭ ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭ ‬المراقب‭ ‬المالي‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬الحايكي‭ ‬رئيس‭ ‬علاقات‭ ‬الزبائن‭ ‬والتأمين‭ ‬للمجموعة‭ .‬

ويأتي‭ ‬اجتماع‭ ‬المستثمرين‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬المنصات‭ ‬ومع‭ ‬كافة‭ ‬المساهمين‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بنشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يستعرض‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة‭ ‬والإنجازات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لفترة‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وبالإمكان‭ ‬مشاهدة‭ ‬هذا‭ ‬المقطع‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الإنستقرام‭ ‬و‭ ‬لينكد‭ ‬إن‭: ‬@nbbonline