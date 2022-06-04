محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
عقدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع اللقاء السابع لنادي المعلمات تحت شعار ( ويبقى الأثر ) حضوريا وعبر تطبيق zoom ، والذي نفذهٌ مكتب تعليم شمال ينبع ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية “بنات” أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام والقيادات التربوية والمعلمات بمدارس المحافظة ، بهدف تكريم شاغلات الوظائف التعليمية المتقاعدات للعام ١٤٤٣هـ .
وأوضحت رئيسة الشؤون المدرسية بمكتب تعليم شمال ينبع أسماء الرفاعي بأن نادي المعلمات له دور فاعل في تبادل المعارف وتناقل الخبرات بين المعلمات، وذكر أهم المبادرات والإنجازات خلال مسيرة المتقاعدات التعليمية، والنصائح العامة والركائز الأساسية التي يجب أن تتحلى بها المعلمة أثناء تأدية مهامها التعليمية .
وتضمن اللقاء مناقشة ورقة عمل تناولت “مواقف وتحديات” قدمتها القائدة التربوية نهاية العلوني، فيما ناقشت المشرفة التربوية فاطمة القبساني ورقة عملها بعنوان “خصائص عمرية وسلوكيات إيجابية”، وقدمت مزنة القاضي ورقة عمل بعنوان “رحلة معلمة”؛ ثم اختتم اللقاء بتكريم المتقاعدات وتسليمهن شهادات الشكر والهدايا التذكارية.
الجدير ذكره أن نادي المعلمات هو أحد مبادرات مكتب تعليم شمال ينبع والذي يهدف إلى إيجاد مجتمع مهني متميز من خلال الارتقاء بدور القيادات التعليمية والمعلمة كعنصر فاعل في العملية التنموية بتدريبها وتأهيلها وفق احتياجاتها المهنية، إضافة إلى تكوين علاقات إيجابية بين المعلمات ورفع كفاءة المعلمات المهنية، وتحقيق التكامل بين منسوبات المدارس ومكتب تعليم شمال ينبع، ونشر ثقافة نادي المعلمات وإبراز دور المعلمات وتكريمهن في يوم المعلم العالمي.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- يتعرّضون لدخانه 1.2 مليون غير مدخّنين يقتلهم التبغ سنوياً
- الصحة العالمية: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد
- الدفاع المدني يحذر من أسباب حرائق التماس الكهربائي
- توقعات طقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
- عريس يستبعد صور شقيقته الجميلة من حفل زفافه بسبب ملابسها.. وما حدث بعد ذلك صادم للغاية!
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم ينبع يٌنفذ اللقاء السابع لنادي المعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.