الصحة العالمية: ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا وارد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، والتي ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة، حقيقي تماما.

وقال غيبريسوس يوم الجمعة في مؤتمر الأمن «Globsek-2022» في براتيسلافا: «لا يزال هناك تهديد حقيقي وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة (من فيروس SARS-CoV-2) يمكن أن يتجنب التعرض للقاحاتنا».

وأعرب عن قلقه إزاء «الاتجاهات السائدة في بعض المناطق» على وجه الخصوص، فإن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادئ آخذ في الارتفاع. في المقابل، في أمريكا، تتزايد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 وكذلك الإصابة به، مؤكدا أنه «من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى. إنه لم ينته».

كما أكد أنه «من الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور الفيروس.. نحن نعلم على وجه اليقين أن الخيارات المستقبلية يجب أن تكون معدية أكثر من الخيارات الحالية. لكن لا يمكننا التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شدة المرض».

واعتبارا من 3 يونيو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 528،816،317 شخصا مصابا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6،294،969 حالة وفاة. وخلال 24 ساعة، ارتفع عدد المصابين بواقع 486278، والوفيات – 1380.