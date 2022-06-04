الدفاع المدني يحذر من أسباب حرائق التماس الكهربائي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدفاع المدني أهمية توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية، واستخدام مواد جيدة الصنع، والبُعد عن المكونات الرديئة. وحدَّد الدفاع المدني 3 أسباب رئيسية وراء الحرائق الناتجة من التماس الكهربائي، هي: 1- التوصيلات الكهربائية الرديئة، أو التي يتم عملها بشكل عشوائي، وبواسطة محدودي الخبرة. 2- تحميل المقابس أحمالاً زائدة. 3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية؛ تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال. أخبار قد تهمك

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