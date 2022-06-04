توقعات طقس اليوم .. سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - توضيح من الجوازات السعودية حول الإبعاد النهائي “لمن خرج ولم يعد” إلى المملكة توضيح من الجوازات السعودية حول الإبعاد النهائي “لمن خرج ولم يعد” إلى المملكة

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