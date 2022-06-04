شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُحلل تخطيط الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مُدقق داخلي – خدمات الدعم:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي تقني لنظم المساعدة الملاحية:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (هندسة الإلكترونيات، حاسب آلي، هندسة الاتصالات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُحلل تخطيط الأعمال:
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2- مُدقق داخلي – خدمات الدعم:
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3- أخصائي تقني لنظم المساعدة الملاحية:
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