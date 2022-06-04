توضيح من الجوازات السعودية حول الإبعاد النهائي “لمن خرج ولم يعد” إلى المملكة توضيح من الجوازات السعودية حول الإبعاد النهائي “لمن خرج ولم يعد” إلى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية توضيحا لقرار الإبعاد النهائي لمن خرج ولم يعد إلى المملكة من المقيمين والأجانب. وفي تفاصيل التوضيح، فقد أشارت الجوازات السعودية إلى أن “التعليمات تنص على أنه من خرج بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، يمنع من الدخول إلى المملكة لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الجوازات أنه يتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري، مشددة على أن “قرار المنع من الدخول لا يشمل التابعين والمرافقين”.

وأفادت بأنه في ما يتعلق بخروج التابعين والمرافقين للوافدين من الأبناء أو البنات وعدم عودتهم، واستمرار ظهورهم في منصة “أبشر” لولي الأمر، فيتم إلغاؤهم وإسقاطهم من قائمة التابعين بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية.

وكانت الجوازات السعودية قد أعلنت أنه سيتم تسجيل عبارة “خرج ولم يعد” لأي وافد أصدر تأشيرة “خروج وعودة” بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، ولا حاجة لمراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقا لتسجيل “خرج ولم يعد” للوافد.