محمد بن مسعود - الدمام - أسد يفترس جاموسة ويلتهم “جنين” من بطن أمه .. لكن النهاية كانت صادمة (فيديو)

نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، لقطات مروعة لأسد يخرج جنينا من بطن جاموس حامل بعد افتراسها. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : جذب الأسد الجنين بعيدا ليضعه جانبا لتناوله في وقت آخر، بعدما أجهز هو وأسدان آخران على الأم، وهى اللقطات التي رصدها الثنائى في اشمئزاز بحديقة “كروجر الوطنية”، جنوب أفريقيا.

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