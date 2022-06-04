أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

3- أخصائي تخطيط القوى العاملة بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء ، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات، وللتقديم ( )

4- مهندس سلامة العمليات بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية)، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ( )

5- محاسب تكاليف بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ()

6- أخصائي عقود بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ( )

7- مُستشار الأداء بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ( )