أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
3- أخصائي تخطيط القوى العاملة بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء ، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات، وللتقديم ( )
4- مهندس سلامة العمليات بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية)، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ( )
5- محاسب تكاليف بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ()
6- أخصائي عقود بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ( )
7- مُستشار الأداء بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، وللتقديم ( )
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