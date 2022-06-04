أمانة منطقة الحدود الشمالية تُنفِّذُ أكثرَ من 815 زيارةَ رقابيةَ خلال شهر مايو الماضي بطريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفَّذَت أمانةُ منطقةِ الحدودِ الشماليةِ ممثلة ببلدية طريف خلال شهر مايو الماضي أكثرَ من 815 زيارةً رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمباني التي تحت الإنشاء والحفريات.

وأوضحت الأمانةُ أن الجولاتِ والحَمَلَاتِ الرقابيةَ التي نفَّذَتها إدارةُ صحة البيئة بلغت أكثرَ من 248 جولةً، وأسفرت عن مصادرة 17 كجم و13 لترًا من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد 4 مخالفاتٍ،وتحرير 46 إنذارًا ، فيما تمَّ إصدار وتجديد 34 شهادةً صحيةً، بينما نفَّذَت إدارةُ الرُّخص أكثرَ من 567 زيارةً، ورصدت 48 مخالفةً،وأغلقت محلين،وحرَّرت 84 إنذارًا،وطُبِّقَت بحقها الإجراءات النظامية، وتجديد 225 رخصةً فنيةً ومهنيةً.

وأكَّدَت إزالةَ 2350طنًّا من النفايات،و3500م3 من الأنقاض، ونفَّذَ قسمُ الزراعة أعمال صيانة 250م2 من المسطحات الخضراء،وزراعة 745 شتلةً، وكذلك معالجة 425 مترًا طوليًّا من دهانات الأرصفة والخطوط الأرضية،وصيانة 320 عمودَ إنارةٍ،وتغيير كشافات،وصيانة 25 من الألعاب المختلفة بالحدائق العامَّة للأطفال، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات وتنسيق المسطحات الخضراء, داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بالإبلاغ الفوري عن أي ملحوظات أو مخالفات عبر مركز 940.