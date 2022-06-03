شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الفضاء» تطلق برنامج «مدار» لتأهيل الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق الهيئة السعودية للفضاء برنامج "مدار" الذي يقدم عدة مسارات ودورات تدريبية، تهدف إلى رفع مستوى المعرفة بقطاع الفضاء وعلومه، حيث سيستوعب البرنامج 1000 متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات العلمية، عن طريق تقديم دورات نظرية وعملية في قطاع الفضاء.

ويضم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسة مسار "مدار الفضاء المتخصص" الذي يتكون من مسارين فرعيين، وهما مسار "الأقمار الصناعية" ومسار "الفضاء العام"، وسيتم تقديمهما على مدار خمسة أسابيع لكلٍّ منهما، بالإضافة إلى مسار "مدار المعرفة" للدورات التدريبية القصيرة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام لكل دورة، ومسار "مدار ألفا" لتدريب المدربين، وتصل مدته إلى أسبوعين، فيما يستهدف البرنامج حديثي التخرج، والمهتمين بقطاع الفضاء والعاملين فيه.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في ظل اهتمام الهيئة السعودية للفضاء في تطوير الكوادر البشرية، وتنمية القدرات والمهارات الوطنية في قطاع الفضاء، وتأهيل المهتمين في المجال بالخبرة والمعرفة الكافية، وتمكين العاملين فيه بما يساعد في الارتقاء بقطاع الفضاء في المملكة العربية السعودية.