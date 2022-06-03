اخبار الخليج – مملكة البحرين تعزي في ضحايا قوات حفظ السلام المصرية بجمهورية مالي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وأسر الضحايا في استشهاد جنديين من قوات حفظ السلام المصرية بجمهورية مالي، وإصابة آخرين إثر انفجار عبوةٍ ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتقديرها لجهود القوات المسلحة المصرية ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما)، وتضحياتها المخلصة في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمساعدة جمهورية مالي الصديقة في حربها ضد الإرهاب، ودعم مساعيها في حماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.
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