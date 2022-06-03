اخبار الخليج – فوز «البلديات» بأربع مراكز لخدمة العملاء.. خلف: تكريم ولي العهد لنا يدفعنا لاستمرارية تطوير الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تكريمه بلديه المنطقة الشمالية بفوز مراكز خدمة العملاء في ( عالي ومدينة حمد والبديع) وبلديه المنطقة الجنوبية (مركز الرفاع) بالدرع الذهبي لمراكز الخدمة الحكومية (تقييم) 2021، مشيرا إلى أن تكريم سموه إلى البلديات يعد حافزا كبيرا للعمل دائما نحو تطوير الخدمات الحكومية وهو موطن فخر واعتزاز للعاملين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال خلف خلال لقائه بالفائزين بجائزة الدرع الذهبي بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام بلديه المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف ومدير عام بلديه المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة وعدد من مسؤولي البلديات «إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تطوير العمل الحكومي من خلال تعزيز روح الإبداع والابتكار وحب التميّز والإنجاز من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين هي الهدف الذي نسعى جميعا لتحقيقه لما يمثله هذا الهدف من قيمة عملية وواجب وطني وأخلاقي لجميع العاملين في العمل البلدي والخدماتي بصورة عامة».
وأردف «نعمل على تقديم كافة الخدمات البلدية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى درجات الكفاءة والمهارة والسرعة مع ضمان استدامتها وفق أعلى درجات الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه».
وأكد خلف على ضرورة الاستمرارية في الارتقاء بالمراكز الخدماتية وتحفيز كافة الموظفين في مختلف مواقع عملهم على التطوير والإبداع والتميز في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين «مؤكدا في الوقت ذاته من أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هو موطن فخر لنا جميعا كما أنه يجعلنا أمام مهمة وطنية في الحفاظ على هذا التميّز واستمراريته».
إلى ذلك قال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبد اللطيف أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو الحافز الأكبر لاستمرارية التميز في مراكز الخدمة التابعة لبلدية المنطقة الجنوبية، مشيرا في الوقت ذاته من أن خدمة الوطن عبر تقديم أفضل الخدمات هو واجب وطني ووظيفي نفخر به، مؤكدا في الوقت ذاته من أن هذا التكريم يعد دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواصلة مسيرة التميّز والإنجاز.
وقال «إن تكريم ولي العهد لنا كان هو الجائزة الحقيقية، حيث كانت لكلماته بالغ الأثر في شحذ الهمم من أجل الاستمرارية في تحقيق التميز والتقدم والتطوير وجعل الخدمات الحكومية هي الأفضل على الدوام».
وأضاف عبد اللطيف» كما كان لتوجيهات سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات كبير الأثر في عملية التطوير عبر متابعاتهم وتوجيهاتهم المستمرة في تطوير الخدمات.
وتقدم عبد اللطيف بالشكر إلى كافة منتسبي بلدية المنطقة الجنوبية واصفا إياهم برأس المال الحقيقي للمؤسسة، وأنهم أساسات عملية التطوير، مشيدا بروح الفريق الواحد الذي يتميز به موظفو بلدية المنطقة الجنوبية.
من جهتها أعربت المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عن فخرها واعتزازها بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء لمراكز خدمة العملاء لبلدية المنطقة الشمالية (عال ومدينة حمد والبديع) ضمن المراكز الحكومية الحائزة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية (تقييم) 2021، مبينةً أن هذا الفوز سيشكل حافزا كبيرا لمزيد من التطوير لمراكز خدمات العملاء والخدمات البلدية.
وأضافت الفضالة «أن عملية تقييم المراكز الخدمية تعزز قيم التنافسية في القطاع الحكومي، وأننا اتخذنا مقولة سموه (لا يوجد حد للتميّز في الخدمة الحكومية) شعاراً لها، وعملت لتجسيد ذلك عبر تشكيل فريق ورسم خطة عمل واضحة لتميز الخدمات المقدمة وجودتها، الأمر الذي أثمر عن فوز جميع مراكز خدمات العملاء التابع لبلدية الشمالية بالفئة الذهبية بين مراكز الخدمة الحكومية.
وأكدت الفضالة على أهمية الجائزة في تحفيز العمل الحكومي وخلق الفرص والارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وخصوصا العاملة بشكل مباشر مع العملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – فوز «البلديات» بأربع مراكز لخدمة العملاء.. خلف: تكريم ولي العهد لنا يدفعنا لاستمرارية تطوير الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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