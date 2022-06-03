اخبار الخليج – فوز «البلديات» بأربع مراكز لخدمة العملاء.. خلف: تكريم ولي العهد لنا يدفعنا لاستمرارية تطوير الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تكريمه‭ ‬بلديه‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بفوز‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ( ‬عالي‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬والبديع‭) ‬وبلديه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ (‬مركز‭ ‬الرفاع‭) ‬بالدرع‭ ‬الذهبي‭ ‬لمراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ (‬تقييم‭) ‬2021،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكريم‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬البلديات‭ ‬يعد‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬للعمل‭ ‬دائما‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وهو‭ ‬موطن‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

وقال‭ ‬خلف‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بالفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الدرع‭ ‬الذهبي‭ ‬بحضور‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬بلديه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬بلديه‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬البلديات‭ ‬‮«‬إن‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وحب‭ ‬التميّز‭ ‬والإنجاز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬هي‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬جميعا‭ ‬لتحقيقه‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬عملية‭ ‬وواجب‭ ‬وطني‭ ‬وأخلاقي‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والخدماتي‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بأعلى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهارة‭ ‬والسرعة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ركب‭ ‬التطوير‭ ‬والتقدم،‭ ‬ويرفد‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬خلف‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمراكز‭ ‬الخدماتية‭ ‬وتحفيز‭ ‬كافة‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬‮«‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكريم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هو‭ ‬موطن‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يجعلنا‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التميّز‭ ‬واستمراريته‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬أن‭ ‬تكريم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬هو‭ ‬الحافز‭ ‬الأكبر‭ ‬لاستمرارية‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬التابعة‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬ووظيفي‭ ‬نفخر‭ ‬به،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يعد‭ ‬دافعًا‭ ‬لهم‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التميّز‭ ‬والإنجاز‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تكريم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لنا‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬الجائزة‭ ‬الحقيقية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬لكلماته‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬شحذ‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والتقدم‭ ‬والتطوير‭ ‬وجعل‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬الدوام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‮»‬‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وسعادة‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬كبير‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬عبر‭ ‬متابعاتهم‭ ‬وتوجيهاتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭.‬

وتقدم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬واصفا‭ ‬إياهم‭ ‬برأس‭ ‬المال‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬وأنهم‭ ‬أساسات‭ ‬عملية‭ ‬التطوير،‭ ‬مشيدا‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬موظفو‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعربت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بتكريم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ (‬عال‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬والبديع‭) ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ (‬تقييم‭) ‬2021،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬سيشكل‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬لمراكز‭ ‬خدمات‭ ‬العملاء‭ ‬والخدمات‭ ‬البلدية‭.‬

وأضافت‭ ‬الفضالة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬المراكز‭ ‬الخدمية‭ ‬تعزز‭ ‬قيم‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وأننا‭ ‬اتخذنا‭ ‬مقولة‭ ‬سموه‭ (‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حد‭ ‬للتميّز‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭) ‬شعاراً‭ ‬لها،‭ ‬وعملت‭ ‬لتجسيد‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬ورسم‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬واضحة‭ ‬لتميز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬العملاء‭ ‬التابع‭ ‬لبلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬بالفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭.‬

وأكدت‭ ‬الفضالة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬أداء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬وخصوصا‭ ‬العاملة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭.‬