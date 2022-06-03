محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يجتمع مع كبار المسؤولين المشاركين في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

كانت هذه تفاصيل خبر مختص يوضح حقيقة ما تم تداوله حول استقطاع جزء من مرتبات الموظفين للتأمين الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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