محمد بن مسعود - الدمام - 1 – التعب الشديد. 2 – الضعف. 3 – الجلد الشاحب. أخبار قد تهمك 4 – سرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس. 5 – صداع أو دوار أو دوخة. 6 – برودة اليدين والقدمين. 7 – الأظافر الهشة. 8 – ضعف الشهية.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم علامات نقص الحديد في الجسم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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