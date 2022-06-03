اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يجتمع مع كبار المسؤولين المشاركين في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام - عقد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بجنيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬الدولية‭ ‬والخليجية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬لمجتمع‭ ‬المعلومات‭ (‬WSIS 2022‭) ‬والذي‭ ‬انعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬وحتى‭ ‬3‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬وحظي‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬وكبيرة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وخلال‭ ‬سلسلة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالسيد‭ ‬ماجد‭ ‬المسمار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬والحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬بالحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بمجال‭ ‬التقنية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬لدعم‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوفد‭ ‬الإماراتي‭ ‬مشاركته‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬والمتمثلة‭ ‬بشأن‭ ‬مبادرة‭ (‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭) ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬جهود‭ ‬الإمارات‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬وتطويعها‭ ‬للتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده‭ ‬ماضياً‭ ‬وحاضراً‭ ‬ومستقبلاً،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬القائد‭ ‬بجهود‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وسعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحديثة‭.‬

كما‭ ‬وعُقد‭ ‬لقاء‭ ‬مشترك‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ونائب‭ ‬محافظ‭ ‬هيئة‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتميز‭ ‬الحكومي‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيفي،‭ ‬تطرق‭ ‬فيه‭ ‬الجانبان‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتسارع‭ ‬وتيرتها‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬كافة،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬نجاعة‭ ‬رؤى‭ ‬حكومات‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬وإسهامه‭ ‬في‭ ‬ديمومة‭ ‬الحياة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة،‭ ‬وأشار‭ ‬القائد‭ ‬بحرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬بتكريس‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬شيساب‭ ‬لي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬تقييس‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أثاناسيوس‭ ‬ستافريس‭ ‬بوليكالاس،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتصالات‭ ‬والبريد،‭ ‬والسيدة‭ ‬صوفيا‭ ‬باباثاناسوبولو‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرقمية‭ ‬اليونانية،‭ ‬وقد‭ ‬تطرق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بحث‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬المشترك‭ ‬للخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسة‭ ‬الرقمية‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الناجعة‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المترابطة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬وأداء‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الخدمية،‭ ‬كما‭ ‬واستعرض‭ ‬القائد‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسات‭ ‬الرقمية‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬تلك‭ ‬السياسات‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬الأسس‭ ‬التنظيمية‭ ‬بغية‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتسهيل‭ ‬استخدامها‭ ‬ودعم‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرقمية‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقمنة‭ ‬وبحث‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والمبادرات‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬واستعراض‭ ‬تجارب‭ ‬ومبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومواكبتها‭ ‬للتوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬وسعي‭ ‬الدول‭ ‬لتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحديثة‭ ‬بغية‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المجتمعات‭.‬