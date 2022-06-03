اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يجتمع مع كبار المسؤولين المشاركين في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام - عقد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بجنيف عدد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية المشتركة مع عدد من كبار المسؤولين من الوفود الدولية والخليجية وعدد من الخبراء المشاركين من المنظمات والمؤسسات الدولية في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2022) والذي انعقد خلال الفترة من 30 مايو وحتى 3 يونيو 2022 وحظي بمشاركة واسعة وكبيرة من كافة دول العالم.
وخلال سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى التي انعقدت على هامش المنتدى، التقى الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالسيد ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالحكومة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان عددا من التجارب الناجحة في البلدين الشقيقين وبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بمجال التقنية، والاطلاع على الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها لدعم عملية التحول الرقمي في مجالات العمل الحكومي، كما استعرض الوفد الإماراتي مشاركته خلال جلسات المنتدى والمتمثلة بشأن مبادرة (التحول الرقمي للرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة) والتي كشفت جهود الإمارات المبذولة في مجال تقديم الرعاية الصحية عالية المستوى وتطويعها للتقنية الحديثة للحفاظ على صحة المجتمع وأفراده ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، حيث أشاد القائد بجهود الإمارات في جانب توظيف التقنيات والتكنولوجيا وسعيها الدؤوب لتوفير الخدمات الإلكترونية والأنظمة الحديثة.
كما وعُقد لقاء مشترك جمع بين الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستثمار والتميز الحكومي بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفيفي، تطرق فيه الجانبان إلى المبادرات الوطنية في كلا البلدين في مجال التحول الرقمي وتسارع وتيرتها في القطاعات كافة، والتأكيد على نجاعة رؤى حكومات البلدين في تبني التقنية الحديثة وإسهامه في ديمومة الحياة خلال فترة الجائحة، وأشار القائد بحرص الجانبين على المضي قدماً بتكريس أطر التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال.
وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية الصديقة، عقد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سلسلة من اللقاءات المشتركة مع سعادة الدكتور شيساب لي مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما التقى سعادة السيد أثاناسيوس ستافريس بوليكالاس، الأمين العام للاتصالات والبريد، والسيدة صوفيا باباثاناسوبولو من وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية، وقد تطرق الرئيس التنفيذي خلال هذه اللقاءات إلى سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحول الرقمي فضلاً عن بحث التوسع في التبادل المشترك للخبرات والتجارب وقصص النجاح المشتركة في مجال المبادرات والسياسة الرقمية العالمية والإقليمية الناجعة والتطبيقات المترابطة المساهمة في الارتقاء بكفاءة وأداء كافة القطاعات الخدمية، كما واستعرض القائد المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال السياسات الرقمية مشيراً إلى ما تضمنته تلك السياسات من حزمة من الإجراءات التي من شأنها الإسهام في تنظيم عمليات التحول الرقمي بمختلف الجهات الحكومية عبر تفعيل الأسس التنظيمية بغية توفير الخدمات الإلكترونية وتسهيل استخدامها ودعم الإبداع في المجالات الرقمية.
وأكد القائد أن عقد هذه الاجتماعات يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال الرقمنة وبحث تبادل التجارب والمبادرات الناجحة مع الدول الصديقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، واستعراض تجارب ومبادرات مملكة البحرين المتقدمة في مجال التقنية والخدمات الرقمية وتسليط الضوء على جهودها في مجال التحول الرقمي ومواكبتها للتوجهات العالمية وسعي الدول لتبني التكنولوجيا والأنظمة الحديثة بغية تحسين جودة حياة المجتمعات.
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