اخبار الخليج – استنكار شعبي واسع لقيام السفارة الأمريكية بالترويج للشذوذ الجنسي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - استنكرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والدينية‭ ‬قيام‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنشر‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تشجع‭ ‬فيه‭ ‬وتدعو‭ ‬للمثلية‭ ‬الجنسية،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الشريحة‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬رفضها‭ ‬التام‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬الشاذة،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬احترام‭ ‬للقيم‭ ‬الدينية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وعادته‭ ‬وتقاليده‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬جرماً‭ ‬وعملا‭ ‬خارجا‭ ‬عن‭ ‬الطبيعة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وفعلاً‭ ‬متمثلاً‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بأي‭ ‬قيم‭ ‬دينية،‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الديانات‭ ‬السماوية‭ ‬حرمت‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬الشاذة‭ ‬ونبذتها‭.‬

وضجت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬استنكارها‭ ‬ورفضها‭ ‬لتصرف‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬وطبقات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬مرفوضة‭ ‬رفضا‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬وهي‭ ‬دعوة‭ ‬استفزازية‭ ‬يراد‭ ‬منها‭ ‬تشجيع‭ ‬ونشر‭ ‬الشذوذ‭ ‬بدعم‭ ‬ومباركة‭ ‬أمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬المجتمع‭ ‬لدينا،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بضرورة‭ ‬اعتذار‭ ‬السفارة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بمختلف‭ ‬مكوناته‭ ‬ومنذ‭ ‬عقود‭ ‬يتشارك‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬القيم‭ ‬والصفات‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬التعايش‭ ‬والسلم‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف‭ ‬والشذوذ‭.‬

وكان‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬2022م،‭ ‬عبر‭ ‬بيانا‭ ‬صادرا‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬المجلس‭ ‬باستياءٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬تنامي‭ ‬الحملات‭ ‬الممنهجة‭ ‬لترويج‭ ‬فاحشة‭ ‬الشذوذ‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بقيادة‭ ‬قوى‭ ‬ومنظمات‭ ‬عالمية‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدةً‭ ‬لتشويه‭ ‬الفطرة‭ ‬البشرية،‭ ‬وهدم‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬واختراق‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحافظة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬الإسلامية‭ ‬منها،‭ ‬لزعزعة‭ ‬قيمها‭ ‬السوية‭.‬

وشدد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفضه‭ ‬القاطع‭ ‬لتلك‭ ‬الحملات‭ ‬الشيطانية‭ ‬النشاز،‭ ‬داعيًا‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬والشعوب‭ ‬الإسلامية‭ ‬وكل‭ ‬مناصري‭ ‬الفطرة‭ ‬السليمة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأديان‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬صفًّا‭ ‬واحدًا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬المنكرة،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬باستغلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬الفنية‭ ‬أو‭ ‬الثقافية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬لتكون‭ ‬منطلقًا‭ ‬لتلك‭ ‬الدعوات‭ ‬الباطلة‭ ‬والهدَّامة،‭ ‬بل‭ ‬واتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬وخطوات‭ ‬جادة‭ ‬وشجاعة‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬يروِّج‭ ‬لها،‭ ‬وشن‭ ‬حملات‭ ‬مقابلة‭ ‬لمناصرة‭ ‬قيم‭ ‬الفضيلة‭ ‬والفطرة‭ ‬السليمة‭.‬