الأخضر الأولمبي يتغلب على طاجكستان بخماسية في أولى مبارياته بكأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استهل المنتخب السعودي الأولمبي مشواره في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز مهم على منتخب طاجكستان بنتيجة (5 – 0)، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لوكوموتيف في أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.
وتقدم للأخضر اللاعب حمد اليامي في الدقيقة 42، وأضاف اللاعب أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم تابع اللاعب هيثم عسيري بالهدف الثالث في الدقيقة 68، ثم وقع اللاعب متعب الحربي على الهدف الرابع في الدقيقة 85، فيما اختتم اللاعب عبدالله رديف مهرجان الخماسية في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.
وحصد المنتخب الأولمبي بهذه النتيجة أول 3 نقاط في مشواره في البطولة القارية، ليتزعم صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن اليابان “الوصيف”، الذي سيقابله في الجولة الثانية على ملعب باختاكور المركزي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما يلتقي منتخبا طاجكستان والإمارات على ملعب لوكوموتيف في ذات اليوم.
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