محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن مقتل متظاهر بالرصاص، في وقت دعا خبير في الأمم المتحدة يزور العاصمة السودانية إلى تجنب “استخدام مفرط للقوة” بحق آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية؛ وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”. وتفصيلًا: خرج يوم الجمعة آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، وأكثر من 25 مدينة أخرى، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019 التي قُتل فيها أكثر من مئة شخص. ومنذ مساء الخميس كثفت قوات الأمن السودانية من انتشارها، وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة، كما وضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية في الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي وسط الخرطوم. وتسود الشارعَ السوداني حالةٌ من الغضب الكبير حيال تأخّر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلت في أعقاب فض الاعتصام، برئاسة المحامي نبيل أديب، الذي عزا، في وقت سابق، تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى صعوبات فنية ولوجستية.

كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. مقتل متظاهر بالرصاص في ذكرى فض “اعتصام القيادة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.