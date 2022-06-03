اخبار الخليج – وزير الإعلام يهنئ الصحفي راشد الحمر بفوزه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام الصحفي راشد نبيل الحمر أمين السر والعلاقات الدولية بمجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بمناسبة انتخابه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين في الانتخابات التي جرت ضمن أعمال المؤتمر العام الحادي والثلاثين للاتحاد والذي استضافته العاصمة العمانية مسقط، في إنجاز يعد الأول من نوعه للصحافة البحرينية.
وأكد سعادة وزير الإعلام أن هذا الفوز المستحق الذي يسجل لمملكة البحرين يعكس الثقة التي تحظى بها الصحافة البحرينية من المجتمع الدولي، والمكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين بين الدول الأعضاء في هذا التجمع الصحفي الدولي الذي يمثل أكثر من 600 ألف صحفي من 120 دولة حول العالم، متمنيًا للصحفي راشد الحمر ولمجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية كل التوفيق في تمثيل مملكة البحرين والصحافة البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية.
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