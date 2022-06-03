اخبار الخليج – وزير الإعلام يهنئ الصحفي راشد الحمر بفوزه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الصحفي‭ ‬راشد‭ ‬نبيل‭ ‬الحمر‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬الحادي‭ ‬والثلاثين‭ ‬للاتحاد‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬للصحافة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬والمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الصحفي‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للصحفي‭ ‬راشد‭ ‬الحمر‭ ‬ولمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬