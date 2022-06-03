محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ‏كشف أخصائي تغذية أول د. إبراهيم العريفي، عن المخاطر الصحية التي تسببها المكملات الغذائية مجهولة المصدر. وأوضح في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن نظام “الكيتو” الغذائي مضر للصحة ويسبب ارتفاعا ملحوظا في الكوليسترول. وأشار العريفي إلى أن الكيتو يصلح لكهرباء الرأس، والصرع، لكن من الخطأ استخدامه للوزن. وأكد أن الكيتو يزيد من الدهون والبروتين، ما يؤثر على صحة الجسم وصحة الكبد. وأوضح أن بعض الأعشاب التي تستخدم في نقص الوزن قد تودي بحياة الشخص، وقد تسبب الأعشاب أضرار خطيرة للإنسان. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر تصل للوفاة.. أخصائي تغذية يوضح المخاطر الصحية لبعض أعشاب نقص الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.