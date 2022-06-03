اخبار دوليه – الروس‭ ‬يترقّبون‭ ‬العاصفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - ينتاب‭ ‬القلق‭ ‬الميكانيكي‭ ‬إيفان‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬بينما‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬مرآبه‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬موسكو‭ ‬بانتظار‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المقبلة‭ ‬جرّاء‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭.‬

بينما‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬تتدفق‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬احتياطات‭ ‬مالية‭ ‬ونقود،‭ ‬لم‭ ‬تشعر‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬بالتداعيات‭ ‬الكاملة‭ ‬لسلسلة‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليها‭ ‬كرد‭ ‬على‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وتبدو‭ ‬المؤشرات‭ ‬واضحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإيفان‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادرات‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬إيفان‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬تنفد‭ ‬المخزونات‭. ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬ويفكّرون‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬القطع‭ ‬المستوردة‭ ‬في‭ ‬المعامل،‭ ‬خففت‭ ‬السلطات‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬وتلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالانبعاثات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسيارات‭ ‬المنتجة‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬مثل‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬فرض‭ ‬إضافة‭ ‬وسائد‭ ‬هوائية‭.‬

وتحدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية،‭ ‬مصرا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬سيخرج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬أقوى‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬فوضوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭.‬

ويشير‭ ‬المسؤولون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬ستكون‭ ‬موقتة،‭ ‬بينما‭ ‬يتوقع‭ ‬بأن‭ ‬ينكمش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بنسبة‭ ‬ثمانية‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليعاود‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

‭ – ‬تراجع‭ ‬الإنفاق‭ ‬

لكن‭ ‬روسيا‭ ‬تعتمد‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬منتجات‭ ‬كثيرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬التصنيع‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬فيما‭ ‬يعتقد‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بأن‭ ‬التداعيات‭ ‬الأسوأ‭ ‬للعقوبات‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬بعد‭.‬

واليوم‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬النزاع،‭ ‬يتحدّث‭ ‬الروس‭ ‬سواء‭ ‬مسؤولين‭ ‬أو‭ ‬مواطنين‭ ‬عاديين‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬مشاكل‭ ‬تشمل‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬الورق‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭.‬

وتوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬بيانات‭ ‬مهمة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تقييم‭ ‬تداعيات‭ ‬العقوبات‭.‬

لكن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القليلة‭ ‬المتاحة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة‭.‬

وأدت‭ ‬القيود‭ ‬الصارمة‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وأسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬المرتفعة‭ ‬وانهيار‭ ‬الواردات‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬الروبل،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭.‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬17‭,‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لآخر‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وتراجعت‭ ‬العائدات‭ ‬من‭ ‬ضرائب‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬أو‭ ‬البيعات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬بينما‭ ‬تتراجع‭ ‬غرامات‭ ‬ضرائب‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬المستوردة‭ ‬بالثلث‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشهر‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2021‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الممارسات‭ ‬الضريبية‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬بيرتش‭ ‬ليغال‮»‬‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بيل‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬المستقل‭ ‬أندريه‭ ‬غراشيف‭ ‬‮«‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬تعرّضت‭ ‬عائدات‭ ‬الأغلبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬ضربة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬لكنها‭ ‬تخسر‭ ‬الزبائن‭ ‬والأرباح‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬موسكو‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬مغلقة‭ — ‬من‭ ‬‮«‬ماكدونالدز‮»‬‭ ‬و»ستاربكس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إتش‭ ‬آند‭ ‬إم‮»‬‭ ‬و»زارا‮»‬‭.‬

وحذّرت‭ ‬رئيسة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلفيرا‭ ‬نابيولينا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬تطرأ‭ ‬في‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬أو‭ ‬الصغيرة‮»‬‭.‬

‭- ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الأزرار‭ ‬والورق‭ ‬

أشارت‭ ‬نابيولينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المصنّعة‭ ‬للأقمشة‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الأزرار‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬منتجو‭ ‬الورق‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المبيّضة‭.‬

وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الورق‭ ‬الأبيض‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وبدأت‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬طباعة‭ ‬الفواتير‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تبييضه‭.‬

وكان‭ ‬قطاعا‭ ‬الطيران‭ ‬والسياحة‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭. ‬وقطعت‭ ‬خطوط‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬أوروبا‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكان‭ ‬الروس‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وتعمل‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬إقناع‭ ‬الروس‭ ‬بقضاء‭ ‬عطلاتهم‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬لكن‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬جراء‭ ‬إغلاق‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأطلقت‭ ‬شركة‭ ‬سكك‭ ‬الحديد‭ ‬الروسية‭ ‬خدمات‭ ‬قطارات‭ ‬إضافية‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭.‬

وحاليا،‭ ‬يساعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬صامدا،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسريح‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬العمال‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬عليهم‭ ‬أخذ‭ ‬إجازات‭ ‬غير‭ ‬مدفوعة‭ ‬أو‭ ‬خفضت‭ ‬رواتبهم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أوقفت‭ ‬المعامل‭ ‬الإنتاج‭ ‬نتيجة‭ ‬نقص‭ ‬المكوّنات‭ ‬الأجنبية‭.‬

وأشار‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ماكرو‭-‬أدفايزري‮»‬‭ ‬الاستشارية‭ ‬ومراقب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬كريس‭ ‬ويفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬سددت‭ ‬ضربة‭ ‬للنظام‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ونيسان‭/‬أبريل‭. ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سيبدأ‭ ‬خفض‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ستتراجع‭ ‬الأجور،‭ ‬وسيؤثر‭ ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التضخم،‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬المتاح‭ ‬للأشخاص‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬ويفر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مالي‭ ‬قوي‭ ‬وأن‭ ‬السلطات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬الصمود‭.‬

وأفاد‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حظر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬واردات‭ ‬النفط‭ ‬الروسية‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأمله‭ ‬كثيرون‭.‬

وقال‭ ‬ويفر‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬يبدأ‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬النفطية،‭ ‬ستكون‭ ‬روسيا‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استنساخ‭ ‬سوق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭ (‬آسيا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭).‬

لكنه‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسي‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬بضرر‭ ‬خطير‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬انتقلت‭ ‬العقوبات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬أكثر‭ ‬تأثيرا‭: ‬الغاز‮»‬‭.‬