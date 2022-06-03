العراق يسجل تفشياً لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الجمعة، إن العراق سجل تفشيا لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور إتش5إن8 في مزرعة بجنوب شرق بغداد. وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقرير من مندوبها في العراق، أن التفشي الذي حدث الشهر الماضي في مزرعة الدواجن الموجودة في محافظة واسط قتل 24060 طائرا من بين 158 ألف طائر في المزرعة.

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