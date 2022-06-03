شاهد.. سفير اليابان في المملكة يؤدي العرضة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أدى سفير اليابان في المملكة، فوميو إيواي، العرضة الجنوبية، وذلك مع بعض المواطنين.

ونشر السفير على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو له وهو يؤدي العرضة الجنوبية في أجواء مرحة .

وعلق على الفيديو بأنه أدى عرضة جنوبية، لافتا إلى أنه يحتاج لمزيد من التمارين حتى يتقن أداء هذه العرضة.