شاهد.. سفير اليابان في المملكة يؤدي العرضة الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أدى سفير اليابان في المملكة، فوميو إيواي، العرضة الجنوبية، وذلك مع بعض المواطنين.
ونشر السفير على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو له وهو يؤدي العرضة الجنوبية في أجواء مرحة .
وعلق على الفيديو بأنه أدى عرضة جنوبية، لافتا إلى أنه يحتاج لمزيد من التمارين حتى يتقن أداء هذه العرضة.
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