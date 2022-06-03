اخبار دوليه – باريس‭ ‬تعلن‭ ‬مقتل‭ ‬فرنسي‭ ‬تطوع‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة مقتل فرنسي تطوع للقتال في صفوف الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية في شرق البلاد.
وأضافت المتحدثة في بيان «تلقينا النبأ الحزين الذي أفاد بأن رجلا فرنسيا لحقت به إصابة مميتة في القتال في أوكرانيا».
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