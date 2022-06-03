اخبار دوليه – باريس‭ ‬تعلن‭ ‬مقتل‭ ‬فرنسي‭ ‬تطوع‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬فرنسي‭ ‬تطوع‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وأضافت‭ ‬المتحدثة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬النبأ‭ ‬الحزين‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬رجلا‭ ‬فرنسيا‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬إصابة‭ ‬مميتة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬