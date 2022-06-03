اخبار دوليه – الخطوط الجوية الهولندية تلغي نحو 50 رحلة يوميا خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬الهولندية‭» ‬كيه‭.‬إل‭.‬إم‭«‬ اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إلغاء‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الطويلة‭ ‬القادمة‭.‬

سيشمل‭ ‬ذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والاثنين،‭ ‬ويوافقان‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬هولندا‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة،‭ ‬وهي‭ ‬الذراع‭ ‬الهولندية‭ ‬لمجموعة‭ ‬إير‭ ‬فرانس‭ ‬كيه‭.‬إل‭.‬إم،‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬حجز‭ ‬رحلات‭ ‬للركاب‭ ‬المتأثرين‭ ‬بإلغاء‭ ‬الرحلات‭.‬

ويعاني‭ ‬مطار‭ ‬سخيبول‭ ‬في‭ ‬أمستردام،‭ ‬ثالث‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬ازدحاما،‭ ‬من‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الأطقم‭ ‬الأمنية‭.‬