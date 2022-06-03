اخبار دوليه – الخطوط الجوية الهولندية تلغي نحو 50 رحلة يوميا خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية» كيه.إل.إم« اليوم الجمعة إلغاء ما يصل إلى 50 رحلة جوية في اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة.
سيشمل ذلك يومي الجمعة والاثنين، ويوافقان عطلة رسمية في هولندا.
وأضافت الشركة، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس كيه.إل.إم، إنه تمت إعادة حجز رحلات للركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات.
ويعاني مطار سخيبول في أمستردام، ثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما، من الاكتظاظ بسبب نقص الأطقم الأمنية.
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