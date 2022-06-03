محمد بن مسعود - الدمام - هوس المشاهدات .. فنانة عربية شهيرة تنشر صورتها مع جثمان والدها المتوفي!.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟

أثارت الممثلة العراقية، كادي القيسي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين نشرت صورتها مع والدها المتوفي.

ترحموا لأبويا

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وظهرت كادي القيسي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “سناب شات”، وهي تحتضن جثمان والدها الذي يبدو أنه كان على سرير مستشفى. وتبكي.

وكتبت كادي: “ترحموا لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعته مرة أخرى عبر انستجرام بالقول: “إنّا لله وإنا إليهِ راجعون الله يرحمك ياأبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين”.

ونشرت كادي صوراً مع والدها عبر خاصية الستوري، حين كان على قيد الحياة، وكتبت: “آخ يا بابا أخذت روحي وراك”.

”.

مشغل الفيديو

00:02

00:15

استخدم مفاتيح الأسهم أعلى/أسفل لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

عبدة مشاهدات

وجاء في التعليقات على تصرف كادي: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلنا لمرحلة خطيرة مع مشاهير السوشال ميديا وطرقهم في زيادة المتابعين”.

ووصف الآخر الجيل كاملاً بالمعتوه، وعلق: “لا أوفر وش هالجيل المعتوه”.

بينما حاول آخرون الدفاع عنها فكتب ناشط: “ترا الواحد لما يتوفى له احد قريب يسوي اشياء مايستوعبها العقل ادعو لها وادعو لابوها وانتم ساكتين”.

وكتبت ناشطة: “ترا مو هوس شهره صدق فيه ناس يعبرون عن حزنهم كذا سواء تصوير او تغريده “.

لكن الأغلبية استنكروا تصرف كادي، ووصل الأمر في البعض إلى وصفها بعبدة المشاهدات، فكتب ناشط: “أتمنى تكون صورة قديمة ونشرتها ، وما يكون دوبه ميت وصورته لأنه كذا بتكون عبدة مشاهدات!””.

ونوهت أخرى إلى أن ما حدث انتهاك لحرمة الميت، قائلة: “حتى حرمة الميت انتهكوها”.

وكتبت مغردة: “لمن أقول إنه مشاهير السناب أتجننوا ماقلتها من قليل !! يخـ.رب بيتك مصوره الرجّال وهو ميت !!! الله يلعـ.ن الشهره إللي خلتهم مهوسيين حتي أمواتهم خلوهم محتوى ولو تركولها المجال تنزل معاه القبر بكاميرتها استغفرالله”.

من هي كادي القيسي؟

يشار إلى أن كادي القيسي بدأت حياتها شغفاً بعالم المجوهرات والأزياء، لذا أنشأت حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم بعض من تصاميم الأزياء.

ثم عملت كادي في تقديم إعلانات على قنوات محلية مثل قناة أبوظبي والشارقة تخص بعض المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، إضافة إلى تقديم ترويج للبرامج .

وكانت السينما في الإمارات حلم الفنانة العراقية الأكبر، بعد أن قررت دخول مجال التمثيل.