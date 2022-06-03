الكويت ترحب بإعلان تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رحبت دولة الكويت اليوم بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي.
وشددت الخارجية الكويتية في بيان لها على دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق آمال شعبه ويرفع معاناته.
وثمنت جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن التي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية وذلك بالوصول إلى تسوية سلمية شاملة.
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