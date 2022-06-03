اخبار الخليج – يملكون المال لكنهم فقراء

محمد بن مسعود - الدمام - حياتنا‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬توجهاتنا‭ ‬ورغباتنا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وواقعنا‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وكلما‭ ‬كان‭ ‬الفرد‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬مجتمعه‭ ‬،‭ ‬مندمجا‭ ‬في‭ ‬همومه‭ ‬وآماله‭ ‬،‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬أفراده‭ ‬وجماعاته‭ ‬،‭ ‬شعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬والرضا‭. ‬قد‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التركيبة‭ ‬،‭ ‬أمرا‭ ‬مفقودا‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬الفرد‭ ‬كلما‭ ‬افتقر‭ ‬للمال‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬بيت‭ ‬القصيد‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬أناسا‭ ‬،‭ ‬يملكون‭ ‬المال‭ ‬،‭ ‬لكنهم‭ ‬فقراء‭ ‬جدا‭. ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬المال‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬أمور‭ ‬حياتنا‭ ‬،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ونقطة‭ ‬البداية‭ ‬والنهاية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مفاصل‭ ‬الحياة‭ .. ‬وسيلة‭ ‬نعم‭ ‬،‭ ‬وذو‭ ‬قيمة‭ ‬لحياة‭ ‬أفضل‭ ‬نعم‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أهم‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ . ‬فلدى‭ ‬أصحاب‭ ‬الفكر‭ ‬والعلماء‭ ‬،‭ ‬العقل‭ ‬أهم‭ ‬وتغذيته‭ ‬بالأفكار‭ ‬والنظريات‭ ‬العلمية‭ ‬والتفكير‭ ‬خارج‭ ‬الصندوق‭ ‬،‭ ‬له‭ ‬الأولوية‭ . ‬ولدى‭ ‬الشعراء‭ ‬وأهل‭ ‬الفن‭ ‬،‭ ‬القلب‭ ‬أهم‭ ‬وتنقيته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الشوائب‭ ‬،‭ ‬مطلوب‭.‬

امتلاك‭ ‬المال‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحياة‭ ‬السوية‭ ‬لبني‭ ‬البشر‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬شهادة‭ ‬معتمدة‭ ‬للتكبر‭ ‬والغرور‭ ‬والاستعلاء‭ ‬على‭ ‬بني‭ ‬الإنسان‭. ‬امتلاك‭ ‬المال‭ ‬سبيلك‭ ‬لتحسن‭ ‬إلى‭ ‬مجتمعك‭ ‬وتعين‭ ‬أبناءه‭ ‬وتدعمهم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تملك‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحتاجونه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬ما‭ ‬دمت‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ .. ‬ليست‭ ‬هذه‭ ‬معالم‭ ‬المدينة‭ ‬الفاضلة‭ ‬التي‭ ‬نادى‭ ‬بها‭ ‬الفيلسوف‭ ‬اليوناني‭ ‬أفلاطون‭ ‬،‭ ‬ولكنها‭ ‬مباديء‭ ‬الحياة‭ ‬السوية‭ ‬التي‭ ‬تعلي‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬التواضع‭ ‬وبساطة‭ ‬الحياة‭ ‬وفلسفة‭ ‬العيش‭ ‬فيها‭. ‬وطالما‭ ‬ظل‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬،‭ ‬بأنه‭ ‬مازال‭ ‬يحبو‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬ومازال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البدايات‭ ‬وأمامه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬الدنيا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتعمق‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬ودروس‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يدركها‭ ‬بعد‭. ‬طالما‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‭ ‬،‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ .. ‬خذ‭ ‬مثالا‭ ‬الأديب‭ ‬الروسي‭ ‬العالمي‭ ‬تولستوي‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬في‭ ‬بداية‭ ‬البدايات‮»‬‭ .. ‬باختصار‭ ‬فإن‭ ‬النعم‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬معنوية‭ ‬غير‭ ‬ملموسة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬السعادة‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬رؤيتك‭ ‬للحياة‭ ‬المحيطة‭ ‬،‭ ‬والحب‭ ‬الذي‭ ‬تناله‭ ‬ممن‭ ‬حولك‭ .. ‬ولن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يغير‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬مفاهيمه‭ ‬ويتجاوب‭ ‬مع‭ ‬مقولة‭ ‬الفيلسوف‭ ‬وعالم‭ ‬النفس‭ ‬الأمريكي‭ ‬وليام‭ ‬جيمس‭ ‬‮«‬‭ ‬إن‭ ‬أعظم‭ ‬اكتشاف‭ ‬لجيلي،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬حياته،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬اتجاهاته‭ ‬العقلية‮»‬‭.‬