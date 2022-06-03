اخبار الخليج – يملكون المال لكنهم فقراء

محمد بن مسعود - الدمام - حياتنا مزيج من توجهاتنا ورغباتنا من جهة وواقعنا الذي نعيشه من جهة أخرى ، وكلما كان الفرد مؤثرا في مجتمعه ، مندمجا في همومه وآماله ، منسجما مع أفراده وجماعاته ، شعر بالسعادة والرضا. قد يرى البعض في هذه التركيبة ، أمرا مفقودا ، وهو أن الفرد كلما افتقر للمال ، لم يشعر بالسعادة ، وهنا بيت القصيد ، لأن هناك أناسا ، يملكون المال ، لكنهم فقراء جدا. فإذا كان المال أساسيا في تسيير أمور حياتنا ، فلا يمكن أبدا أن يكون كل شيء ونقطة البداية والنهاية في كافة مفاصل الحياة .. وسيلة نعم ، وذو قيمة لحياة أفضل نعم ، لكن هناك عناصر أخرى قد تكون أهم في مراحل عديدة من حياة الإنسان . فلدى أصحاب الفكر والعلماء ، العقل أهم وتغذيته بالأفكار والنظريات العلمية والتفكير خارج الصندوق ، له الأولوية . ولدى الشعراء وأهل الفن ، القلب أهم وتنقيته من كل الشوائب ، مطلوب.
امتلاك المال ، لا ينبغي أن يكون أبدا على حساب الحياة السوية لبني البشر ، فهو ليس شهادة معتمدة للتكبر والغرور والاستعلاء على بني الإنسان. امتلاك المال سبيلك لتحسن إلى مجتمعك وتعين أبناءه وتدعمهم بكل ما تملك وتقدم لهم ما قد يحتاجونه من خدمات ما دمت قادرا على ذلك .. ليست هذه معالم المدينة الفاضلة التي نادى بها الفيلسوف اليوناني أفلاطون ، ولكنها مباديء الحياة السوية التي تعلي من قيم التواضع وبساطة الحياة وفلسفة العيش فيها. وطالما ظل الإنسان على قناعة ، بأنه مازال يحبو في مجاله ومازال في مرحلة البدايات وأمامه الكثير من علوم الدنيا التي لم يتعمق فيها بعد ودروس الحياة التي لم يدركها بعد. طالما الأمر كذلك ، فإنه على الطريق الصحيح .. خذ مثالا الأديب الروسي العالمي تولستوي والذي كان يعتبر نفسه «في بداية البدايات» .. باختصار فإن النعم تكون في حالات كثيرة معنوية غير ملموسة ، حيث لا تعتمد السعادة على مقدار الأشياء التي تمتلكها ، بقدر ما تكون في طريقة رؤيتك للحياة المحيطة ، والحب الذي تناله ممن حولك .. ولن يحدث ذلك ما لم يغير الإنسان من مفاهيمه ويتجاوب مع مقولة الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي وليام جيمس « إن أعظم اكتشاف لجيلي، هو أن الإنسان يمكن أن يغير حياته، إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية».
المصدر: بقلم.. محمد بن دينه
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