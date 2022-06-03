لماذا يشتكي الطلاب والمعلمون من نظام “الفصول الدراسية الثلاث”؟.. مختص يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال أستاذ سيكولوجية المناهج وطرق التدريس، الدكتور خالد المرمش، إن الخطط التعليمية مثل “الفصول الدراسية الثلاث” يجب أن تكون مبنية على منهج تجريبي قبل تعميمها.

وأضاف المرمش، خلال ظهوره على قناة الإخبارية: “يوجد في الفصل 46 طالب، ومن المفترض أن يكون 17 طالب فقط، وفقًا للمستوى العالمي، مع وجود اثنين مساعدين”.

وتابع: “المعلمين يشتكون من نظام الثلاث فصول دراسية لأنه ليس مجربًا، نجح في دول آخرى، لكنهم لهم خصوصياتهم ونحن كذلك”.

وأكمل: “إذا أردت أن تبني منهجًا قويًا، فيجب أن يكون من سنتين إلى ثلاث سنوات دراسة للمنهج، وبعد التأكد من جودته، ومن خلال التجريب يتم تعميمه”.

وأشار إلى أن “التعليم له مخرجات، ولكي تكون هذه المخرجات ممتازة، يجب رؤية مقومات التعليم، أولها المنهج وطرق تطويره، والمعلم أيضا يحتاج إلى تطوير”.

واختتم حديثه بأنه لابد من الاهتمام بالطالب وبناء شخصيته من خلال تعليم تربوي وليس من خلال محو الأمية.