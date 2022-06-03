شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف مستفيداً يمنياً من الخدمات الطبية لمركز الملك سلمان بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 4.105 مستفيدين، خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وراجع عيادة الطوارئ 288 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 216 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 754 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 11 شخصًا.

فيما راجع قسم المختبر 314 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.258 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.258 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد.

وفي الخدمات المساندة استفاد 590 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.