شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 89 طنًا من السلال الغذائية بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 89 طنًا و 238 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 5,004 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.